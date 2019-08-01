علماء يكتشفون مُركَّب فى فول الصويا يمنع تلف الأوعية الدموية الناجم عن تعاطى الحشيش

اكتشف فريق من العلماء الأميركيون مُركَّب موجود بفول الصويا يدعى JW-1 يمنع الأضرار التي لحقت ببطانة الأوعية الدموية في القلب والدورة الدموية، ويوفر يومًا ما وسيلة لمنع الآثار الجانبية القلبية الوعائية للاستخدام الحشيش.

ووفقًا للبحث الأولى المقدم في مجلة علوم القلب والأوعية الدموية الأساسية لجمعية القلب 2019، وجد الباحثون أن الحشيش هو المخدرات غير المشروعة الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم، وأصبحت على نحو متزايد القانونية لأغراض الترفيه والطبية.

وكانت هناك دراسات تربط بين تدخين الحشيش وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية؛ ويمكن أن يكون هناك أيضًا آثار جانبية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك التغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم، عندما يتناول الأشخاص الأدوية المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير والتي تحتوي على نسخة اصطناعية من "دلتا-9-رباعي هيدروكنابينول" (THC) - المركب الرئيسي في الحشيش الذي يعطي إحساسًا بالتخدير.

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وقال الدكتور تزوتان توماس، المؤلف الرئيسي للدراسة، "إن اكتشاف طريقة جديدة لحماية الأوعية الدموية دون آثار جانبية نفسية سيكون مهمًا سريريًا مع النمو السريع في تعاطي القنب في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الباحثون أن فول الصويا كان قادر فى الإختبارات السريرية فى وقف تلف الأوعية الدموية الناتج عن تعاطى الحشيش أو مشاكل أمراض القلب الأخرى.

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