حجب مواصفات المتنافسات في مسابقة ملكة جمال فنزويلا لـ"كسر القوالب النمطية الأنثوية"

لن تُعمَم في مسابقة ملكة جمال فنزويلا التي تقام الخميس في كراكاس المواصفات القياسية للمتسابقات البالغ عددهن 24، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث في قرار هدفه "كسر القوالب النمطية الأنثوية"، وفق ما أعلنت الإدارة.

وقالت غابرييلا إسلر مديرة التواصل في هذه المسابقة التي تمخّض عنها سبع من ملكات جمال الكون وستّ من ملكات جمال العالم إن "جمال المرأة لا يقاس بمواصفاتها القياسية 90-60-90 ... بل يقيّم بحسب موهبتها".

وكان مقدّمو الحدث يكشفون للجمهور في النسخات السابقة عن المواصفات القياسية للمتسابقات اللواتي كنّ في معظم الأحيان يلجأن إلى الجراحة التجميلية وحميات غذائية صارمة جدّاً لبلوغ المقاسات المثلى المتعارف عليها لعارضات الأزياء، أي 90 سنتيمتراً لمحيط الصدر و60 سنتيمتراً لمحيط الخصر و90 سنتيمتراً لمحيط الوركين.

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وأوضحت إسلر أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي خلال الحدث، وهي ظاهرة سائدة في البلد، ما من حلّ بديل.

وتتخبّط فنزويلا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث وقد قدّر صندوق النقد الدولي نسبة التضخّم في البلد بـ 1370000 في المئة لسنة 2018 و10000000 في المئة لسنة 2019

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