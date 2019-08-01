"الشيوخ" الأميركي يُقرر تعيين كيلي كرافت مندوبة لدى الأمم المتحدة

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين السفيرة الأميركية لدى كندا، كيلي كرافت، في منصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة.

وصوت 56 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تعيينها، فيما عارضه 34 عضوا.

وانتقد الديمقراطيون ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكيلي كرافت لهذا المنصب، معتبرين أن خبراتها غير كافية لتمثيل أمريكا في الأمم المتحدة.

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ويذكر أن منصب المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة كان شاغرا منذ 7 أشهر، بعد ترك المندوبة السابقة، نيكي هايلي، مهامها مع نهاية العام الماضي.

وتولت كيلي كرافت (57 عاما) منصبها كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا في عام 2017. وفي فبراير 2019، رشحها الرئيس ترامب لمنصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة.

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