ملكة بريطانيا تركض خلف حفيدها الأمير وليام في فيديو نادر يعود لعام 1986

تُعد ملكة بريطانيا، المرأة الأكثر نفوذًا في المملكة المتحدة ودول الكومنولث، ولكن هذا لا يعني أنها تختلف كثيرا عن أي جدة أخرى، وهي حقيقة أكدها مقطع فيديو نادر التقط في حفل زفاف الأمير أندرو "Prince Andrew"، وسارة فيرغسون "Sarah Ferguson"؛ دوقة يورك في عام 1986، وظهرت فيه ملكة بريطانيا وهي تركض خلف حفيدها الأمير وليام والذي كان يبلغ وقتها من العمر 4 أعوام.

فيديو نادر لملكة بريطانيا عمره 33 عاما

مقطع الفيديو الملكي النادر من حفل زفاف دوق ودوقة يورك نشر على صفحة تحمل اسم @katemidletons على موقع تويتر، ويظهر في مقطع الفيديو الأمير وليام وهو طفل في الرابعة ويحاول الركض خلف العربة الملكية التي تجرها الخيول وتحمل العروسين، مما دفع الملكة التي ظهرت في مقطع الفيديو بفستان أرجواني أنيق بالركض خلف حفيدها الصغير والإمساك بيده وإبعاده عن طريق عجلات العربة خوفا على سلامته، وأرفق مع مقطع الفيديو التعليق التالي: "مشاركة متأخرة، مرت 33 عام على حفل زفاف الأمير أندرو وفيرجي (اسم التدليل الذي تطلقه وسائل الإعلام على سارة فيرغسون) في عام 1986، وفي مقطع الفيديو هذا الذي التقط في الحفل، سترون الملكة إليزابيث وهي تركض خلف الأمير وليام الصغير في محاولة لمنعه من الاقتراب أكثر مما يحب من العربة، صاحبة الجلالة الملكة لطيفة للغاية كجدة".

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ومقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الملكة وهي تركض خلف حفيدها الصغير آنذاك الأمير وليام، حصل على الكثير من الإعجابات والتعليقات خلال فترة وجيزة من نشره ومن بين التعليقات المنشورة تعليق يقول: "أحب حقا مشاهدة الملكة كجدة"، وكتب آخر يقول: "من الرائع حقا مشاهدة أفراد العائلة المالكة البريطانية وهم يقومون بأشياء عادية".

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مواقف أخرى للأمير وليام في حفل الزفاف

حفل زفاف دوق ودوقة يورك تضمن العديد من اللحظات الطريفة الأخرى التي كان بطلها الأمير وليام بخلاف مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يحاول الركض خلف العربة الملكية التي كانت تحمل عمه الأمير أندرو وعروسه، حيث شوهد الأمير وليام في حفل الزفاف وهو يقوم بالنفخ في ثمار العليق واللعب مع ابني عمته، بيتر "Peter Phillips" وزارا فيليبس "Zara Phillips".

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