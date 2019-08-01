شكرا لقرائتكم خبر عن ماتفرحش برجولتك.. الرجال أصحاب هرمون الذكورة العالى أكثر عرضة للخيانة الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الرجال الذين لديهم ارتفاع فى هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة" هم أكثر عرضة لخداع وخيانة زوجاتهم مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل من الهرمون.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت الدراسة أن الرجال الذين لهرمون التستوستيرون العالي هم أكثر عرضة للغش على شركائهم.

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ووجد الباحثون زيادة معدلات الخيانة الزوجية بين الرجال الذين لديهم أعلى مستويات الهرمون، وأولئك الذين لديهم مستويات أقل كانوا أقل ميلًا إلى الخروج والفسح، وفقًا لفريق البحث في جامعة زيورخ في سويسرا.

تدعم النتائج الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن الهرمون يمكن أن يؤثر على قدرة الرجل على أن يظل مخلصًا لشريكته.

وغالبًا ما يشار إلى هرمون التستوستيرون - المنتج في الخصيتين - بالهرمون "الذكوري" ومع ذلك، فإن المرأة تنتج أيضًا بكميات أقل بكثير.

وهذا الهرمون مسئول عن أصوات الرجال الأعمق، والصدر، والشعر الغريزي، وكتلة العضلات، وتم ربط المستويات الأعلى عند الرجال سابقًا بسلوك المجازفة، بالإضافة إلى زيادة الجذب للجنس الآخر.

واعترف أكثر من ثلث الرجال بغش شركائهم مرة واحدة على الأقل، وكان لدى معظمهم مستويات هرمون تستوستيرون أعلى من المتوسط.