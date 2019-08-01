شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحوامل اللاتي يعانين من تسمم الحمل أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون عن أن النساء الحوامل اللائي يعانين من "تسمم الحمل" أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت بيانات 1.3 مليون امرأة أن الأمهات اللائي يعانين من المضاعفات أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى في نهاية المرحلة بواقع 4.96 مرة.

ولاحظ العلماء في جامعة كوليدج كورك، الذين قادوا الدراسة، أن كلا الشرطين مرتبطان بانهيار الخلايا التي تصطف داخل الأوعية الدموية.

ومن المعروف أن تسمم الحمل هو أحد مضاعفات الحمل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، وهو يؤثر على ما يصل إلى 6% من حالات الحمل في المملكة المتحدة، وفقًا لمؤسسة تومي الخيرية.

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وفي الولايات المتحدة بين 5% إلى 8% من الأمهات الحوامل يصبن بالاضطراب كما تظهر إحصائيات مؤسسة تسمم الحمل.

ويمكن أن تكون الحالة قاتلة لكل من الأم والطفل، ولا يمكن علاجها إلا عن طريق ولادة الطفل، ويجب معاناة المصابين عن كثب حتى يكون ذلك آمنًا.

وأضاف الباحثون أن الفشل الكلوي هو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن، ويحدث ذلك عندما تتوقف الكليتان عن العمل بشكل جيد بما فيه الكفاية حتى يتمكن المريض من البقاء على قيد الحياة دون إجراء غسيل الكلى أو عملية الزرع.

تشير إحصاءات رعاية الأطفال في المملكة المتحدة إلى أن حوالي 61000 شخص يتلقون العلاج من الفشل الكلوي في المملكة المتحدة، ويوجد أكثر من 660 ألف أمريكي مصابون بهذه الحالة، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.