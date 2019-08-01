إنجاب الأطفال في سن متأخرة يجعلهم أقل عدوانية

كشفت دراسة هولندية جديدة عن أن الأطفال الذين يولدون لأمهات وآباء أكثر سنا، يتصرفون بشكل أفضل ويميلون لأن يكونوا أقل عدوانية من الأطفال المولودين لأبوين أصغر سنا.

واعتبرت الدراسة أن الأطفال المولودين لأبوين أكبر سنا لديهم سلوكيات خارجية أقل إشكالية، مثل العدوانية، كما أن عمر الوالدين لم يكن له أي تأثير على السلوكيات الداخلية للأطفال، مثل القلق أو الاكتئاب، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت أبحاث سابقة قد كشفت عن أن الآباء الأكبر سنا هم الأكثر عرضة لإنجاب الأطفال المصابين بالتوحد أو انفصام الشخصية، وهو ما دفع فريق البحث الهولندي إلى معرفة ما إذا كان هناك ارتباط في عامة السكان، بين سن الوالدين ومشاكل السلوك الشائع لدى الأطفال.

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ودرس الباحثون الهولنديون المشكلات السلوكية الشائعة للأطفال المولودين لأبوين أكبر سنا، في إطار نهج تتبعه مجمل الدول المتقدمة في السنوات الأخيرة لمتابعة الأزواج الذين ينجبون الطفل الأول في وقت متأخر من العمر.

وحلل الباحثون سلوك أكثر من 32 ألفا و800 طفل هولندي عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 10 و12 عاما، والذين ينتمون إلى فئات اجتماعية واقتصادية مختلفة، فيما تتراوح أعمار الأمهات في الدراسة بين 16 و48 عاما، بينما كان عمر أصغر أب 17 عاما، والأكبر سنا 68 عاما.

وقالت الدكتورة مارييل زوندرفان زوينينبرغ، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة أوتريخت في هولندا، إنه لا يوجد أي داعٍ لأن يشعر الآباء الأكبر سنا بالقلق إزاء العمر عند إنجاب طفل، عندما يتعلق الأمر بالسلوكيات الخارجية.

وأكدت زوينينبرغ "فيما يتعلق بمشاكل السلوك الشائعة، لم نجد أي سبب يدعو الوالدين المستقبليين للقلق بشأن التأثير الضار لإنجاب طفل في سن أكبر".