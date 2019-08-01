شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون النساء من ارتداء الرموش المغناطيسية أثناء أشعة الرنين.. اعرفى ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علماء الأشعة من ارتداء الرموش المغناطيسية أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي لأنه قد يكون خطيرًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الرموش المغناطيسية - واحدة من أكثر اتجاهات الجمال بحثًا - مرفقة بمغناطيس صغير بدلاً من الغراء.

ووجد الباحثون عن وضع بضعة أزواج من الرموش الصناعية من خلال اختبارات الأشعة أنهم دمروا الصور، تشير الاختبارات إلى أن القوة المغناطيسية يمكن أن تمزق الرموش من العين ، مما يعرض سلامة المريض للخطر.

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وقد دعا الفريق إلى إضافة الرموش إلى قائمة المواد المحظورة من أجل التصوير بالرنين المغناطيسي، إلى جانب المجوهرات والأدوات الطبية.

وتعمل فحوصات الرنين المغناطيسي ، والتي تستخدم للكشف عن مجموعة متنوعة من حالات المخ مثل الأورام أو التورم أو مشاكل النمو ، عن طريق إنتاج حقول مغناطيسية قوية.

وتميل الماسحات الضوئية إلى الحصول على قوة مغناطيسية تتراوح بين 1.5 و 3 تسلا - على النقيض من ذلك ، فإن قوة مغناطيس الثلاجة هي 0.005 تسلا فقط.

ولهذا السبب ، يتم تحذير المرضى بشكل صريح بإزالة جميع الأجسام المعدنية من أجسامهم ، بما في ذلك الساعات والمجوهرات وأطقم الأسنان وأدوات مساعدة السمع.