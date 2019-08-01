شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المولودون لأبوين أكبر سنًا لديهم مشاكل سلوكية أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عام 1995، كان الآباء في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي الولايات المتحدة ينجبون أطفالهم في سن متأخرة، ووسط هذا الاتجاه في تأخر الإنجاب، نظرت دراسة هولندية جديدة في مشاكل سلوك الأطفال المولودين لأبوين أكبر سناً.

وعلى وجه التحديد، نظر الباحثون الهولنديون في السلوكيات الخارجية (مثل العدوان) واستيعاب السلوكيات (مثل القلق والاكتئاب) للأطفال المولودين لأبوين أكبر سناً عندما كان عمر الشباب 10 إلى 12 عامًا.

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ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجدوا أن أطفال الآباء الأكبر سنًا يميلون إلى أن يكون لديهم مشاكل سلوكية خارجية أقل من أطفال الآباء الصغار.

ووجد الباحثون أيضًا أن عمر الوالدين لا يرتبط بسلوكيات الأطفال الداخلية.

وقالت الدكتورة "مارييل" باحثة بعد الدكتوراه في المنهجية والإحصاء بجامعة أوتريخت: "تشير الدلائل إلى وجود علاقة بين عمر الآباء واضطرابات طيف التوحد والفصام، لذلك أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط في عامة السكان بين عمر الوالدين ومشاكل السلوك الشائعة لدى الأطفال، بما يتجاوز التشخيص".

وأضافت "مارييل": "فيما يتعلق بمشاكل السلوك الشائعة، لم نجد أي سبب يدعو الآباء في المستقبل للقلق من التأثير الضار لإنجاب طفل في سن كبيرة."