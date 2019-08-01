دراسة: الصحة الجيدة والزواج يعزز النشاط الجنسي للنساء بعد انقطاع الطمث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن وجود شريك وصحة جسدية جيدة من العوامل الرئيسية لاستمرار النشاط الجنسي بين النساء بعد انقطاع الطمث.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قامت "هيلينا هاردر"، الدكتوراه، من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة ، وزملاؤها بتقييم بيانات النشاط الجنسي لحوالى 24305 نساء بعد انقطاع الطمث.
ووجد الباحثون أن 65% من النساء لديهن شريك وأن 22.5% منهن ناشطات جنسياً.
واستخلص الباحثون أربعة موضوعات مترابطة ببعضها: توفر الشريك، والصحة البدنية والجنسية، والرفاهية العقلية، والعلاقات الشخصية.
كان غياب النشاط الجنسي في المقام الأول بسبب عدم وجود شريك، ويرجع ذلك أساسا إلى الترمل، وتأثر النشاط الجنسي بالظروف الطبية للشريك أو العجز الجنسي (27% و13.5%، على التوالي)، وصحة المرأة الجسدية أو الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث (18% و12.5% على التوالي).
وأضاف الباحثون أن نتائجنا لها آثار على الممارسة السريرية ولا تُظهر فقط أن النشاط الجنسي لدى النساء الأكبر سناً متعدد العوامل، ولكن أيضًا في كثير من الأحيان لا يتم الإبلاغ عن الصعوبات الجنسية ولا يتم إدراكها والتعامل معها.
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