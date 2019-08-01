شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك بتقولك عندك حموضة.. ألم الصدر والانتفاخ منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحموضة هو الشعور المزعج الذى يسبب الحرقان الشديد فى المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي، قد يكون ذلك نتيجة السمنة المفرطة أو الإكثار من المشروبات الكحولية والأطعمة الحارة، وقد يكون بسبب مشكلة صحية ومنها فتق فى الحجاب الحاجز.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فإن هناك بعض العلامات التى تدل على إصابتك بالحموضة وهى:

1: حرق شديد فى المعدم مع عدم الراحة أو القدرة على تناول الطعام.

2:انتفاخ شديد فى المعدة يصاحبه الشعور الدائم بالغثيان والقىء.

3:ظهور دم فى القىء أو البراز.

4:الشعور بألم شديد فى المعدم وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى.

5:التعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة علي بذل مجهود .

Advertisements

6:ألم فى الصدر وخصوصًا بعد تناول الطعام.



حموضة المعدة

عند إصابتك بالحموضة ينصح بزيارة الطبيب مع تناول بعض الأعشاب الطبيعية التى تحد من الشعور بالحموضة وهى

1:الزنجبيل، وهو واحد من الطرق الطبيعية التى تحد من الشعور بالحموضة وتعمل على علاج التهابات المعدة .

2:النعناع، يحتوى على الحديد من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تهدئة الأعصاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج القرح والالتهابات.

3:الينسون من الطرق الطبيعة التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويعمل على علاج الحموضة والتهاب المعدة.