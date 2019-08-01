شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحتك.. كيفية إزالة الحنة طبيعيًا بعدة طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم الحنة والوشم من العادات التى تتبعها السيدات دائمًا وخصوصًا فى حفلات الزفاف والعديد من المناسبات الأخرى، البعض منهن يتعرض للحساسية الشديدة والبعض الآخر لا تؤثر عليهن.

وقد ترغب بعض السيدات في التخلص من الحنة ولكن دون وجود أى آثار أو التهابات، لذلك يقدم الخليج 365 طرق طبيعية للتخلص من الحنة وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday وهى:

1:الصابون والمياه الدافئة

يحتوى الصابون على بعض الخصائص التى تعمل على إزالة الحنة وذلك عن طريق فرك اليدين باستخدام أسفنجة ناعمة ثم غسلها بالمياه الدافئة.

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2: عصير الليمون

يحتوى الليمون على بعض الخصائص الطبيعية التى تساعد على تفتيح اليدين وإزالة البقع الداكنة والوشم والحنة، وذلك عن طريق فرك اليدين بنصف ليمونة، ثم غسلهم بالمياه الفاترة.



حنة

3: صودا الخبز

يمكن استخدام صودا الخبز مع قليل من المياه وتطبيقها على الحنة لإزالتها، حيث إنها تحتوى على بعض الخصائص التى تزيل الحنة والبقع الداكنة على الجلد.

4:زيت الزيتون والملح

يحتوى زيت الزيتون على كمية كبيرة من الخصائص والمواد التى تساعد على إزالة البقع الداكنة والحنة، وذلك عن طريق خلط زيت الزيتون مع الملح وتطبيقه على الرسمة وتدليكه جيدًا.