شكرا لقرائتكم خبر عن لو وراك مشوار الصبح.. نصائح للتعامل مع ارتفاع درجة حرارة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الجميع منذ بداية فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، الأمر الذى يمنع البعض من ترك منازلهم وتفضيل الجلوس فيها عن الخروج إلى الشارع والمعاناة من حرارة الجو غير المحتملة، لذا إذا كنت تعانى من ارتفاع درجات الحرارة وتضطر للنزول لمزاولة عملك نقدم لك بعض النصائح التى يمكنها مساعدتك فى التخلص من حرارة الجو، وفقاً لما ذكره موقع "lifehacker".

1-تناول وجبة إفطار خفيفة قليلة السكريات لأن السكريات تمنح الجسم طاقة كبيرة وتزيد من حرارته .

2-تناول غداء وعشاء قليل الدهون والسكريات والبروتينات.

3-الإقلال من تناول المنبهات كالشاي والقهوة بعد الساعة السادسة لأنها من المشروبات المدرة للبول وتفقد الجسم سوائله.

4-الإكثار من الخضار والفاكهة لتعويض الفيتامينات والأملاح والمياه خاصة لأنه يعوض الجسم عن الارهاق.

5-شرب المشروبات الباردة والعصائر الطبيعية بدون سكر أو بسكر خفيف.

Advertisements

6-الإقلال من الملح والبهارات والمخلل لأنها جميعًا تزيد العطش.



التعامل مع الحر

7-الإقلال من تناول الأطعمة المحفوظة والمعلبات

8-الإكثار من شرب المياه بما لا يقل عن لترين يوميًا من المياه معتدلة البرودة حفاظًا على الحلق.

9-وضع كريم واقٍ من الشمس قبل الخروج بنصف ساعة وتكرار ذلك كل ساعتين إن قضى الشخص يومه في الأماكن المشمسة أو على شاطئ البحر.

10- ارتداء الألوان الفاتحة والأقمشة القطنية.

11-العمل على تقليل المدة التي يقضيها الشخص في الشمس خاصة في الفترة من التاسعة أو العاشرة صباحًا وحتى الثالثة أو الرابعة عصرا.

12-استخدام النظارات الشمسية لوقاية العينين من الشمس وأشعتها .

13-الاستحمام مرتين يوميًا بماء فاتر لترطيب الجسم التقليل من حرارته .

14-القيام بكمادات المياه الباردة إذا شعرتِ بالسخونة أو ارتفاع درجة حرارتك.