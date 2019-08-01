شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بتحبه هتغيرى رأيك.. تعرف على فوائد الزبيب الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزبيب ، المعروف أيضًا باسم "الكشميش" في الهند ، هو الشكل المجفف للعنب الخام، إنه من المحليات الطبيعية الأكثر شيوعًا، والتي لا تحتوى على أي سكريات إضافية، يتم إنتاج الزبيب عن طريق وضع العنب على صواني ورق كرافت باللون البني بين صفوف مزارع الكروم ويسمح للجفاف في الشمس عند حصادها، خلال هذه العملية، تمنح أكسدة السكر بالكراميل الطبيعية الزبيب اللون البني الداكن إلى اللون الأسود.

يحتوى الزبيب على العديد من الفوائد، التى ذكرها موقع " boldsky"، والتى قد تجعلك لا تستغنى عنه في طعامك بعد معرفتها.

الفوائد الصحية للزبيب

1. تعزيز صحة القلب الزبيب هو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تمنع الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية

2. منع السرطان تعتبر الزبيب المجفف خيارًا صحيًا جدًا

3. الحد من مخاطر مرض السكري يمنع ارتفاع نسبة مضادات الأكسدة في الزبيب الجذور الحرة من التسبب في تلف الخلايا

4. المساعدة في عملية الهضم تحتوي الزبيب على الألياف الغذائية التي لها تأثير ملين على المعدة ويخفف من الإمساك.

5. منع فقر الدم الزبيب هو مصدر جيد للحديد،

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6. يحافظ على رائحة الفم وصحة اللثة والأسنان.

7. منع هشاشة العظام

8. حماية صحة العين

9. منع الحموضة الزائدة

10. تعزيز صحة الجلد،و يساعد على إبقاء خلايا البشرة شابة وتأخير عملية الشيخوخة. تحتوي الزبيب على ريسفيراترول ، وهي مادة تساعد في الحفاظ على بشرة صحية.

لا توجد مخاطر ضارة من تناول الزبيب، ولكن يجب على الأشخاص الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن عدم تناول كميات كبيرة من الزبيب، أيضا، تحتوي الزبيب على الألياف الغذائية ، لذا فإن تناولها بكمية زائدة يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات والإسهال وتقلصات في المعدة.

يمكنك إضافة الزبيب للعجيج من الأكلات مثل رش الزبيب في وعاء من دقيق الشوفان، أضيف الزبيب إلى الفطائر والكعك، يرش الزبيب في السلطة الخضراء، إضافة الزبيب إلى بعض وصفات الطهى كالكبسة وغيرها.

يمكنك أيضا صناعة الزبيب منزليا عن طريق أخذ حفنة من العنب وغسلها بشكل صحيح، ضعها في صينية جافة واتركيها في الخارج تحت أشعة الشمس حتى تجف، تدوير العنب كل يوم لضمان التعرض لأشعة الشمس، في غضون يومين إلى ثلاثة أيام فقط ، سيكون لديك زبيب محلي الصنع.