7 أطعمة محظورة حول العالم.. الدجاج والخبر والتفاح بينها

رقائق البطاطس التي تحتوي على مادة "الأوليسترا" محظورة في كندا -أرشيفية

تحظر بعض الدول على مواطنيها منتجات وأطعمة حفاظاً على صحتهم لأسباب تتعلَّق بطريقة تصنيعها أو تعبئتها أو مكوناتها الضارة بالصحة.

وسلَّط موقع "برايت سايد" الأمريكي الضوء على مجموعة من المنتجات والأطعمة المحظورة في عدد من البلدان، وهي:

1. الدجاج

يحظِر بيع الدجاج المغسول بالكلور في بريطانيا وأوروبا منذ عام 1997 لخطورته البالغة على صحة الإنسان، وكان تُستخدم تلك الطريقة لاستبعاد احتمال إصابة الدجاج بالسلمونيلا.

2. أصابع الشوفان

تُعدّ أصابع الشوفان من الأطعمة الصحيّة الرائجة في أنحاء العالم لاحتوائها على فيتامينات ومعادن أساسية، لكن الأمر مختلف في الدنمارك فهي من الأطعمة المحظورة.

ووفقاً للإدارة البيطرية والغذائية في الدنمارك فإنَّ أصابع الشوفان تحتوي على كمية زائدة من المواد السامة ذات تأثير سلبي على كبد الأطفال والكليتين في حالة تناولها بشكل منتظم.

3. اللحوم

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غالباً ما يتم تسمين الماشية والديك الرومي باستخدام "راكتوبامين" وهو الهرمون الذي يساعد على زيادة وزن الحيوان بشكل أسرع، لذا يعتقد العلماء بخطورة هذه اللحوم على الإنسان وقد تؤدي إلى إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك فإنَّ الحيوانات المُحضّرة بهذه الطريقة محظورة في 160 دولة بما في ذلك الدول الأوروبية والصين وروسيا.

4. رقائق البطاطس



يحظر تناول رقائق البطاطس التي تحتوي على مادة "الأوليسترا" كبديل للدهون الاصطناعية في كندا وأوروبا، وهو مكوِّن يمنع الجسم من امتصاص المواد المفيدة والفيتامينات وقد يؤدي إلى الإصابة بمشكلات في المعدة.

5. التفاح

خلال عملية تفتيش أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية تبين أنَّ 80% من التفاح يحتوي على ثنائي "فينيلامين" (DPA)، المُركَّب الذي يساعد على بقاء الفاكهة طازجة لفترة أطول حتى يمكن تصديرها إلى جميع أنحاء العالم، والذي تعتبره أوروبا مادة ضارة قد تسبب السرطان، ولهذا السبب تمَّ حظره منذ عام 2012.

6. الخبز

يحظر الخبز المحتوي على "آزوديكربوناميد" (ADA, E927) في أوروبا وأستراليا، وهو مُركَّب كيميائي لجعل الدقيق أبيض اللون ويساعد على الحفاظ على المنتجات طازجة لفترة أطول، والذي قد يتسبب في الإصابة بالحساسية والربو.

7. البطاطس المهروسة الفورية

لإنتاج بطاطس مهروسة فوريّاً، غالباً ما يستخدم "بوتيل هيدروكسانيزول" (ВНА, Е320)، المادة التي أجرت المعاهد الوطنية للصحة العديد من الدراسات عليها، والتي نتج عنها أن هذه المادة الحافظة قد تكون ضارة بصحة الإنسان، لذلك تمَّ حظرها في اليابان وبعض الدول الأوروبية.



