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شكرا لقرائتكم خبر عن تريندات جوجل.. التنسيق وشيرين سيف النصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسجيل رغبات المرحلة الثانية للثانوية العامة
من الأشياء التى كان لها نصيب كبير فى المشاهدة بدء تسجيل الرغبات فى المرحلة الثانية بالثانوية العامة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء المرحلة الثانية لتقديم الطلاب رغباتهم إلكترونيا أو من خلال مكاتب التنسيق، والتى تستمر من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد، حيث يتم عرض الخطوات والإرشادات لتسجيل الرغبات فى المعاهد والجامعات بحسب بوابة الحكومة الإلكترونية، وتكون حيث يقوم الطلاب بالتسجيل على الموقع الرسمى برقم الجلوس الخاص به وإدخال الرقم السرى، ثم ينتقل إلى تسجيل البيانات، وهى إدخال الاسم والشعبة والمجموع.
المواجهة بين فريقى توتنهام وبايرن ميونخ
مواجهة فريق توتنهام ضد بايرن ميونخ حظيت باهتمام واسع من جماهير كرة القدم فى أنحاء المعمورة.
وانطلاق المباراة التى تجمع بين توتنهام وبايرن ميونخ بكأس أودى، فى ملعب آليانز أرينا بألمانيا، بعد أن تأهل فريق بايرن ميونخ بفوزه على فنربخشة بنتيجة 6-1 فى مباراة نصف النهائى بالبطولة الودية.
عودة الفنانة شيرين سيف النصر للتمثيل
جاءت تصريحات الفنانة شيرين سيف النصر بعودتها إلى التمثيل لتأخذ مساحة عريضة من اهتمام المشاهدين، وقالت إنها ستعود قريبا إلى الفن.
وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، المذاع على قناة إم بى سى مصر، إنها تفكر فى العودة إلى التمثيل بعد غياب 12 عاما، حيث عرض عليها أدوار تمثيلية جديدة. يذكر أن آخر أعمالها الفنية كان فى عام 2007 من خلال مسلسل «أصعب قرار»، الذى شاركت فيه التمثيل الفنان رشوان توفيق.
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