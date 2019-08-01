شكرا لقرائتكم خبر عن متتسربعش ..اعرف الفوائد الصحية لتناول الأكل ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأكل سريعًا ودون مضغ من العادات السيئة التى يتبعها الكثيرون ويجهلون الأضرار التى قد يتعرضون لها بسبب ذلك حيث يتعرضون لمشاكل فى الجهاز الهضمى مثل عسر الهضم والتخمة وعدم الارتياح.

ووفقًا لما ذكره موقع vitalitynutrition فإن هناك فوائد صحية لتناول الطعام ببطء وهى:

1:تناول الطعام ببطء يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة والدهون فى الجسم وذلك لأن يحد من الشهية ويساعد على الشبع.

2:مضغ الطعام وتناوله ببطء يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والهضم بشكل صحى.

3:تناول الطعام ببطء يساعد على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل أفضل عن تناول الطعام سريعا، وبالتالى يعزز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض.



تناول الطعام ببطئ

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4:يحد من الشعور بحرقة المعدة والحموضة ويساعد على الشعور بالارتياح والهضم الصحى.

5: تناول الطعام ببطء يزيد من الشعور بالرضا ومتعة فى تذوق الطعام.

6:تناول الطعام ببطء يحميك من الغازات والانتفاخ ويساعد على التقليل من كمية الهواء الذى نبتلعه أثناء الطعام.