شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظى على صحتك وتحميها من التهابات المهبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات المهبل واحدة من أبرز المشاكل التى تواجه السيدات وتسبب لهن الألم الشديد والحكة، قد يكون ذلك نتيجة الأمراض الفيروسية والبكتيرية، ووفقًا لما ذكره موقع rxlist

فإن هناك بعض النصائح التى تحمي من الإصابة بالتهابات المهبل وهى:

1:الدش المهبلى قد يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المهبل والجراثيم والبكتيريا، لذلك ينصح بتجنب استخدامه.

2: ينصح بارتداء الملابس القطنية التى تحمى من الالتهاب والاحمرار، ويجب نظافتها وتعقيمها جيدًا.

3:ابعتدى عن استخدام المياه الساخنة عند منطقة المهبل لأنها تزيد من الالتهاب وانتشار الجراثيم والبكتيريا.

4:يجب تجفيف المنطقة الحساسة بمنشفة قطنية للحد من الالتهاب والاحمرار أو اسمرار المنطقة المصابة.

5:عند فترة الدورة الشهرية ينصح بتغيير الحفاضة باستمرار وذلك لتجنب الفطريات والجراثيم.

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6:تجنبى استخدام الصابون الذى يحتوى على كيماويات ومواد معطرة تعمل على انتشار الجراثيم والفطريات وتزيد من الالتهاب.



التهاب المهبل

هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالتهاب المهبل

1: التغيرات الهرمونية، وحبوب منع الحمل وانقطاع الطمث، يزيد من التهابات المهبل.

2:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب التهابات المهبل.

3:مرض السكر يزيد من الالتهابات المهبلية.