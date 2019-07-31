"الجسور" حل مناسب لمشكلة فقدان الأسنان

إذا فقدتَ أسنانك لأي سبب وتحتاج إلى حل قصير الأجل ورخيص، فإن جسور الأسنان تعدّ خياراً جيداً، إذ تتراوح أسعارها حسب المواد المستخدمة في صناعتها.

وفقدان الأسنان من الأمور التي تعيق استخدام الفم بشكل طبيعي، وتؤدي إلى تلف البقية، وبالتالي يستدعي الأمر علاجاً سريعاً، وهناك حالات عدة تتطلب تركيب هذا "الجسر".

وقال الدكتور خالد عادل اختصاصي جراحات الفم والأسنان في مصر: إن "الجسر" يعتبر وسيلة لتعويض الأسنان التي تم خلعها أو كسرها لأي سبب، بهدف مساعدة الشخص على تحسين الكلام وتناول الطعام بطريقة صحية أكثر.

والجسور عبارة عن أسنان اصطناعية يتم تركيبها داخل جسر أو تيجان، تُثبَّت وسط الفم، وتحديداً على أطراف المنطقة الفارغة التي شهِدت فقدان الأسنان.

وتُصنَع هذه التيجان داخل مختبرات متخصصة في صناعة جسور الأسنان، عبر خليط من مادة "البورسلين" والسبائك، كما يحتاج "الجسر" إلى رعاية واهتمام مثل الأسنان الطبيعية المحيطة به.





وعدّد الدكتور خالد عادل فوائد جسر الأسنان كالتالي:

1- يمنح المرء منظراً لائقاً وجميلاً على عكس شكله بدون أسنان نتيجة خلع أحدها أو فقدانه.

2- يساعد في عملية المضغ ويحسّن من القدرة على تناول الطعام.

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3- يعين الشخص على التحدّث ونطق مخارج الحروف بشكل سليم أثناء الكلام.

4- يعطي خيارات بخصوص النوع حسب الإمكانات المادية.

وأوضح عادل أن الإنسان يكون في حاجة شديدة إلى تركيب جسر الأسنان في هذه الحالات:

1- تعرُّض الأسنان للتسوس أو الإصابة، وقيام الطبيب بخلعها مع بقاء مكانها فارغاً.

2- وقوع حادث أدى إلى كسر في الأسنان أو جزء منها، مثل حوادث السير، أو تناول شيء صلب أيضاً.





وتحدّث أيضاً عن أنواع جسور الأسنان وخصائصها كالتالي:

التقليدية

وهي أكثر أنواع الجسور استخداماً، وتُصنَع من البورسلين مندمجاً مع معادن ثانية أو سيراميك.

الناتئة

تُستَعمل عند وجود أسنان متلاصقة على جانب واحد فقط من تلك المفقودة.

المرتبطة بالميريلاند

عبارة عن جسور مصنّعة من أسنان بلاستيكية ومواد لاصقة، وتكون مدعمة بإطار معدني يعمل على تثبيت الأسنان المجاورة للمكان الفارغ في الفم.