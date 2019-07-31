"العين الإخبارية" تتجول في قصر الملكة يكاترينا الثانية بموسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في جنوب العاصمة الروسية موسكو، وفي واحدة من أجمل حدائقها "كولومنسكايا" يتوسط بناء قصر الإمبراطورة يكاترينا الثانية المسمى "تساريتسنا" الشامخ بهندسته المعمارية الرائعة، والذي اعتبر من أعظم قصور الإمبراطورية الروسية في القرن الثامن عشر.

قصة فكرة بناء القصر، ومراحل تشييده التي مرت بأزمات مالية بسبب مزاجيات الإمبراطورة، وهدم وإعادة بناء العديد من مراحله، اختلف المختصون في تواريخها واسمه، وظهوره في القرن التاسع عشر لا يعكس الغرض الأصلي للمباني، لكنهم اتفقوا جميعا على أن عام ألف وسبعمئة وخمسة وسبعين 1775 كان تاريخ فكرة البناء، خلال جولة الإمبراطورة الروسية ياكاترينا الثانية في الحديقة، وأمرت ببناء قصر أعطي له اسم قصر "تساريتسانا" أو ما يسمى بـ"قصر سلاح الفرسان الثلاثة".