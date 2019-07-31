1477 إصابة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في بنجلاديش

أعلنت وزارة الصحة في بنجلاديش، الأربعاء، أنَّ 1477 شخصاً نُقِلوا إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في غضون 24 ساعة جرّاء إصابتهم بحمى الضنك.

وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء تسجيل عدد أكبر من الحالات التي سُجِّلت طوال شهر يونيو/حزيران، حسبما ذكرت الوزارة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بحمى الضنك إلى حوالي 17 ألفاً و183 شخصاً منذ شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً للوزارة.

وتوفي شخصان، من بينهم شرطية، في مستشفى بداكا، الأربعاء، بحسب ما ذكرته الشرطة، وأبلغت الحكومة في وقت سابق عن تسجيل 12 حالة وفاة بحمى الضنك في مختلف المستشفيات بجميع أنحاء البلاد منذ مارس/آذار.

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وتوفيت الشرطية، التي نقلت إلى مستشفى خاص جراء إصابتها بالحمى، بعد أكثر من أسبوع من تشخيص إصابتها بحمى الضنك، حسبما قال ضابط الشرطة سهيل رانا، قبل أن يضيف: "الآخر توفي في منشأة صحية تديرها الدولة".

وتفيد تقارير لوسائل إعلام محلية بأنَّ الوفيات الناجمة عن حمى الضنك أعلى من الإحصائيات الرسمية للحكومة.

وأعلنت حكومة بنجلاديش تفشي المرض في يونيو/حزيران الماضي، عقب إصابة نحو 1863 شخصًا بالفيروس، معظمهم في العاصمة دكا.

وقفز عدد الحالات مع وصول أمطار الرياح الموسمية في يونيو/حزيران الماضي، إذ تدعم ظروف الطقس الرطبة والحارة تكاثر حشرة الزاعجة، وهي البعوضة التي تنقل الفيروس.

وانتشر المرض بالفعل إلى 63 من بين 64 مقاطعة إدارية في بنجلاديش، الثلاثاء، وقال سيد خوكون، أحد عمداء مدينة دكا: "الوضع يزداد سوءًا تدريجياً. نحن نحاول احتواءه بمساعدة الجميع".