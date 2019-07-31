أدنوك الإماراتية تستكمل أكبر الاتفاقيات بمجال التكرير في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأربعاء، إنجاز اتفاقيات شراكة استراتيجية رائدة مع شركة "إيني" الإيطالية و"أو أم في" النمساوية للاستحواذ على حصص في شركة "أدنوك للتكرير" وتأسيس مشروع تجاري مشترك بين الشركاء الثلاثة "أدنوك" و"إيني" و"أو أم في". وتعد هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في يناير/كانون الأول من العام الجاري من أكبر الاتفاقيات في مجال التكرير في العالم.

وبموجب الاتفاقية تحصل "إيني" على حصة بنسبة 20% و"أو أم في" على حصة بنسبة 15% في "أدنوك للتكرير" التي يصل إجمالي طاقتها التكريرية إلى 922 ألف برميل من النفط والمكثفات يومياً من خلال مصفاتي الشركة في كل من الرويس وأبوظبي، وتعكس هذه الشراكة جودة أصول "أدنوك للتكرير" وفرص نموها وتوسعها.

وتعد مصفاة الرويس رابع أكبر مصفاة للنفط في العالم في موقع واحد، وتُركز أدنوك على تطوير وتوسعة مجمع الرويس الصناعي ليصبح أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم، وباعتبارها شركة تكرير قادرة على إنتاج الوقود الثقيل الخالي من الكبريت، تعد "أدنوك للتكرير" مؤهلة للحصول على شهادة معايير المنظمة البحرية الدولية 2020 (والتي تحدد الحد الأقصى لانبعاثات الكبريت في وقود وسائل النقل البحري حسب معايير المنظمة). وتسهم توسعة عمليات التكرير والبتروكيماويات في الرويس في دعم نمو وتطور أدنوك وجهودها لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وقامت "أدنوك" و"إيني" و"أو أم في" بإدراج مشروع تجاري مشترك جديد في سوق أبوظبي العالمي باسم "أدنوك للتجارة العالمية". وستركز "أدنوك للتجارة العالمية" على المبيعات المباشرة للعملاء وبشكل أساسي في آسيا وفي الأسواق الناشئة، ما يسهم في تمكين الشركة الجديدة من تحقيق قيمة تجارية من مختلف مراحل وجوانب أعمال قطاع النفط والغاز، وتقوم أدنوك ببناء قدراتها وتطوير نشاطاتها التجارية بهدف تحسين وتسويق أصولها وتدفقات منتجاتها لتحقيق أقصى قيمة من عملياتها.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع تجارة السلع والمنتجات وكذلك المشتقات في مطلع عام 2020 بعد الحصول على الموافقات واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة. وستقوم "إيني" و"أو أم في" بتقديم الخبرات والمعرفة التشغيلية والدعم اللازم لتطوير المشروع المشترك بما يضمن تحسين الأنظمة المعتمدة وتعزيز إدارة تدفقات المنتجات النفطية والمكررة على الصعيد العالمي، وستكون حصص الشركاء في المشروع التجاري المشترك مساوية للحصص التي يمتلكونها في "أدنوك للتكرير".