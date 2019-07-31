شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حصوات المرارة.. 6 أكلات ابعد عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرارة من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان حيث إنها تخزن الصفراء التى تنتجها الكبد ولها دور كبير فى النظام الغذائى، ولكن قد تتعرض للالتهاب والحصوات وقد يضطر البعض لاستئصالها.

ولمرضى حصوات المرارة نظام غذائى عن طريق تناول بعض الأطعمة وتجنب بعضها الآخر، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أبرز الأكلات التى يجب أن يمتنع عنها مريض حصوات المرارة هى:



المرارة

1:الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات مثل البطاطس المحمرة والوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت المهدرجة.

2:يجب أن يمتنع مريض حصوات والتهاب المرارة عن تناول اللحوم الحمراء التى تحتوى على دهون، حتى لا تزيد من الالتهاب والحصوات.

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3:منتجات الألبان مثل الحليب والآيس كريم والجبن الكاملة الدسم، ينصح بعدم تناولها لمرضى حصوات المرارة.

4:ينصح مرضى التهاب وحصوات المرارة بالامتناع عن تناول الشيكولاتة لأنها قد تزيد من الالتهاب والحصوات.

5:يجب الابتعاد عن المشروبات الكحولية لانها قد تؤثر على صحة الكبد والمرارة وتزيد من الالتهاب والحصوات.

6:الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والتى تحتوى على نسبة عالية من التوابل.

فمن الممكن تجنب هذه الأطعمة والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعالج التهاب وحصوات المرارة.