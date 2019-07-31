إرشادات تقي الحجاج من الأمراض والمخاطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‎مع اقتراب موعد موسم الحج في المملكة العربية السعودية يبرز الحديث عن الإرشادات والنصائح الصحية التي تدعو من خلالها المؤسسات والهيئات الطبية الحجاج إلى الالتزام بها، لضمان سلامتهم ووقايتهم من أي أمراض قد تصيبهم.

وفي هذا الإطار التقت "العين الإخبارية" الدكتورة بدرية الحرمي مديرة إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، للحديث عن أهم الإجراءات التي على الحجاج الالتزام بها، قبل وخلال وبعد عودتهم من أداء مناسك الحج.

وقالت الدكتورة بدرية الحرمي: "السبل الاحترازية والوقائية للحجاج تنقسم إلى ٣ أقسام؛ الأولى: الإجراءات قبل السفر، والثانية: خلال أداء مناسك الحج، والثالثة: ما بعد العودة".

وتابعت: "تجب زيارة الطبيب قبل السفر من 4 إلى 6 أسابيع، لتقييم الحالة الصحية، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، مثل الضغط والسكري والكلى وأمراض القلب، وكذلك للتأكد من تناول الأدوية المناسبة والكافية".

أما الإجراءات أثناء أداء مناسك الحج فتتعلق بالوقاية من الأمراض التنفسية أو المنقولة عن طريق الطعام أو الدم، وأهم النصائح التي تقدمها "الحرمي" ارتداء الكمامات وتغييرها كلما تعرضت للبلل، والابتعاد عن الزحام قدر المستطاع، وغسل اليدين قبل وبعد إعداد وتناول الطعام، وبعد استخدام دورات المياه، وبعد العطس أو السعال، وتجنب تناول الطعام المطهو أكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة أو الحافلات لتجنب التسمم الغذائي.