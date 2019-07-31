شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يقتلعون أكثر من 500 سن من فم طفل هندى فى السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أطباء اليوم الأربعاء 31 يوليو إنهم اقتلعوا نحو 526 سن وضرس وناب من فم طفل عمره سبع سنوات، يعاني من حالة طبية غير عادية.

ويعاني الطفل من ورم في الجانب الأيمن من الفك السفلي له منذ كان عمره ثلاث سنوات.

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وأظهر فحص طبي أجراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي على هياكل صلبة متعددة في الفك.

وقال الأطباء إن هذه حالة طبية فريدة من نوعها. ووصفت الحالة النادرة بأنها "ورم مركب بالأسنان".

وفي 2014 اقتُلعت 232 سنة من فم مراهق في مومباي بالهند أيضا.