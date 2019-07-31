جراحة فريدة في السعودية.. زراعة إصبع بعد بتره بالكامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بمحافظة سكاكا في المملكة العربية السعودية جراحة فريدة من نوعها بزراعة إصبع لمريض ثلاثيني. ونجح أطباء المستشفى في زراعة الإصبع الأصغر للمريض الذي تم بتره بآلة حادة، وأُدخل المريض للمستشفى على إثر بتر شبه كامل لإصبع يده الأصغر، وقطع بالشريان المغذي للإصبع، وكذلك الوتر، وكسر كامل للعظم. واستمرت العملية حوالي 6 ساعات تحت الميكروسكوب وتكللت بالنجاح.

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