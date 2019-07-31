شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تناول أدوية الكولسترول للأشخاص فوق الـ75 سنة يشكل خطورة.. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن أدوية الكولسترول المعروفة باسم "الستاتينات" تقلل من خطر حدوث المزيد من المشاكل للمرضى من أي عمر ممن عانوا بالفعل من مشاكل في القلب أو السكتة الدماغية، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”.

والآن، وجدت دراسة على المستوى الوطني شملت 120173 شخصًا في فرنسا، والذين تتراوح أعمارهم بين 75 و80 عامًا الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكولسترول بشكل مستمر لمدة عامين، أن أولئك الذين توقفوا عن تناول عقاقير الاستاتين أكثر عرضة لدخول المستشفى بمشاكل القلب أو مشاكل في الأوعية الدموية بنسبة 33% خلال فترة متابعة متوسطها 2.4 سنوات.

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وقال الباحثون إن الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية اليوم، هى الأولى لتقييم تأثير التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكولسترول التي اتخذت للوقاية الأولية لدى كبار السن.

وأضاف الدكتور "فيليب جيرال" أخصائي الغدد الصماء في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في باريس، فرنسا، أنه ينصح كبار السن بتناول عقاقير الستاتين لمنع أمراض القلب والأوعية الدموية لمواصلة الوقاية.