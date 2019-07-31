شكرا لقرائتكم خبر عن بالافوكادو وزبدة الشيا.. اعرفى إزاى ترطبى بشترك وتحليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف البشرة من المشاكل التى تتعرض لها الكثير من السيدات وتؤثر على حالتهن النفسية وجمالهن، وقد تضطر بعض السيدات لوضع الكريمات المرطبة التى تحتوى على مواد كيميائية تؤثر على بشرتهن .

ووفقا لما ذكره موقع bustle فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز ونضارة البشرة وتساعد على ترطيبها وهى:

وصفة الافوكادو

يحتوى الافوكادو على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة البشرة وتساعد على ترطيبها وحمايتها من الجفاف والبقع، وذلك عن طريق هرس فاكهة الافوكادو وتطبيقها على البشرة لمدة 10 دقائق ثم غسلها بالمياه الفاترة.

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البشرة

زبد الشيا

تحتوى زبدة الشيا على العديد من الفيتامينات التى تحافظ على صحة وجمال البشرة وتعل على ترطيبها وعلاج الجفاف والتلف.

الصبار

يحتوي الصبار على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يجعله علاج فعال لجفاف جفاف البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات الخطوط بها، لذلك ينصح بتطبيق زيت الصبار على البشرة والتخلص من الجفاف والبقع.

العسل والزبادى

يعتبر العسل الابيض من أبرز الطرق الطبيعية التى تعزز صحة البشرة وتحميها من البقع والجفاف، وذلك عن طريق خلط العسل الابيض مع الزبادى وتطبيقه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.