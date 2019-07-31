شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البلوغ المبكر للفتيات يعرضهن لخطر الإصابة بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر هو أحد الشواغل الصحية العالمية التي من المتوقع أن تؤثر على 693 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2045.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يؤثران على خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ؛ ومع ذلك ، تشير الدراسة الجديدة إلى أن الحيض المبكر يرتبط أيضًا بمخاطر أعلى للإصابة.

وأصبح داء السكري من النوع الثاني أحد أكثر الأمراض شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2015 ، أثر على ما يقرب من 8.8 ٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا على مستوى العالم ، وبحلول عام 2040 ، من المتوقع أن يؤثر على 10.4 ٪.

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ونظرًا لوجود عدد كبير من الأشخاص المصابين، فليس من المستغرب مقدار البحث الذي تم تخصيصه لتحديد محددات المرض من أجل منع تطوره، وتم بالفعل تأكيد العديد من أنماط الحياة والعوامل البيئية ، ولكن هناك أيضًا أدلة متزايدة تشير إلى بعض العوامل الفسيولوجية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حللت الدراسة الجديدة أكثر من 15 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث في الصين أن النساء اللائي يبدأن الحيض في سن مبكرة أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر، وبشكل أكثر تحديدًا ، يرتبط كل عام من التأخير في سن الحيض بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 6٪.

وعلى الرغم من أن هذه ليست الدراسة الأولى التي تشير إلى وجود علاقة بين الحيض والسكري، إلا أنها توفر أدلة إضافية فيما يتعلق بزيادة المخاطر.