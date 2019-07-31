شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأشجار على جانبى الشارع تسبب السعادة للسكان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن سكان المدن الذين يعيشون في شوارع تصطف على جانبيها الأشجار ربما يكونون أكثر سعادة وصحة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة ، التي شملت حوالي 47 ألف من سكان المدن، أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مظللة بالأشجار أبلغوا عن تعرضهم لضغوط نفسية أقل وصحة عامة أفضل على مدى 6 سنوات.

ومن ناحية أخرى، أبلغ الأشخاص في الأحياء التي بها مناطق عشبية أكثر صحة في الواقع عن الأشخاص الذين يعيشون فى مكان محاط بحائط خرسانى.

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وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أنه قد يكون هناك شيء ما يعزز الصحة بشكل خاص حول الأشجار، لافتين إلى أنه ربما يتمتع الأشخاص الذين لديهم بالقرب منهم بفرص أكثر للمشي والترفيه ، أو يتمتعون بحماية ضد الضوضاء والتلوث المروري ، على سبيل المثال.

وقالت الدكتورة "كاثلين وولف"، عالمة اجتماعية بحثية في كلية البيئة بجامعة واشنطن ، في سياتل، أن خلاصة القول، يبدو أن الأشجار مهمة لرفاهيتنا.

ووجدت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين أمضوا ساعتين في الأسبوع في الهواء الطلق أعطوا درجات أعلى لصحتهم الجسدية والعقلية من أولئك الذين فضلوا الجلوس في الداخل.