شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تأثير الأجهزة الكهربائية على حياتنا؟.. استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأجهزة الإلكترونية تقتحم حياتنا بشكل كبير، ففي خلال يومنا وأثناء العمل تحديداً نتعامل بشكل مباشر مع العديد من الأجهزة، لعل أكثرها استخداماً أجهزة المحمول، واللاب توب، والكمبيوتر وغيرها.

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان، يوضح في التقرير التالي، مدى تأثير الأجهزة الكهربائية على حياتنا..

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان في حديثه لـ" الخليج 365" إن جميع الأجهزة الإلكترونية مثل اللاب توب والموبيل وأجهزة الكمبيوتر وغيرها لها تأثير كبير على المجال الطاقي للإنسان، لافتاً إن تلك الأجهزة لها مجال كهرومغناطيسي، وأي شئ في الدنيا كائن حي أو جماد له مجال كهرومغناطيسي، ولكن المجال الكهرومغناطيسي الخاص بالأجهزة له تأثير سلبي جداً على جسم الإنسان.



ماذا تفعل الأجهزة الكهربائية في جسم الإنسان؟

* تأثير الأجهزة الكهربائية على طاقة الإنسان

وأشار إلي أنه يجب في أوقات الراحة من العمل أن نبتعد عن أجهزة اللاب توب والموبيل بمقدار متر أو مترين على الأقل، حتى لا يؤثر مجالها الطاقي على الإنسان، وفي فترات الراحة يجب أن نتحرك حتى يتم ضبط المجال الطاقي الخاص بنا مرة أخرى، فكما ذكرت إن تلك الأجهزة تؤثر على المجال الطاقي للإنسان وتجعل شكله غير منتظم.

واستطرد حديثه إن المجال الطاقي الطبيعي لجسم الإنسان يأخذ شكل بيضاوي، مثل شكل البيضة تماماً، وعندما نتعرض للأجهزة الكهربائية فترة كبيرة يحدث شوشرة أو تشويش أو ضعف في المجال فيكون من السهل أن تخترق الطاقة السلبية أجسامنا، ولا يستطيع الإنسان إخراج جميع الطاقات السلبية من جسمه نتيجة لضعف المجال الطاقي لديه.



طرق التغلب على التأثير السلبي للأجهزة الكهربائية على الإنسان

* طرق التخلص من التأثير السلبي للأجهزة الكهربائية:

ولعلاج هذه المشكلة أكد جراند ماستر أحمد شعبان إنه يجب أن يتم تقوية المجال الطاقي مرة أخرى عن طريق الحركة باستمرار، أو تقوية هذا المجال عن طريق إرتداء الاحجار الكريمة، مثل حجر الكريستال، أو أي نوع من انواع الأحجار الكريمة المقوية للجسم خاصة التي تحتوي على اللون الأحمر أو الأصفر فهي تقوي الأعصاب والعضلات.

ونصح جراند ماستر أحمد شعبان أنه من الضروري أن نأخذ حمام من الماء والملح، فالملح يسحب جميع الطاقة السلبية فيستطيع الجسم أن يعالج نفسه بنفسه مرة أخرى مشيراً إلي إن كل الخطوات السالفة الذكر يجب أن نفعلها جميعها لتقوية المجال الطاقي حتى تبعد عنك الضرر من تلك المجالات السلبية حتى لا يكون فترة العمل وفترة الراحة تتأثر بتلك الطاقات السلبية.

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