حرق الدهون في أسبوع واحد بفضل هذين المزيجين

للتخلص من الدهون الزائده والحصول على جسم متناسق ورشيق، هناك العديد من مشروبات التخسيس الطبيعية التي تعمل على حرق الدهون بوقت قصير. خليط الجريب فروت وخليط الزنجبيل من المشروبات التي تساعد على حرق دهون البطن والفخدين والارداف، فتعرفي الى طريقة تحضيرها.

مشروب الجريب فروت

المكونات:

- كأس عصير جريب فروت طازج أو برتقال

- ملعقتان صغيرتان خل التفاح

- ملعقة صغيرة من العسل



طريقة التحضير :

توضع المكونات في الخلاط وتخلط جيدا. يشرب العصير قبل كل وجبة رئيسية أو قبل تناول طعام الغداء أو العشاء لمدة سبعة أيام على التوالي يتبعها استراحة منه لمدة سبعة أيام أخرى، وبعد ذلك، إذا لزم الأمر، يمكنك تكرار هذه العملية لمدة أسبوع آخر. إن شعرت أنك لا تحبين طعم الجريب فروت أو لا يسمح لك بشربه لاسباب صحيّة فاستبدليه بعصير البرتقال الطازج.

تعتبر فاكهة الجريب فروت فاكهة منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها غنية بالمغذيات ومصدر ممتاز لمجموعة من الفيتامينات، مثل فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E.

-يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن؛ وذلك عند إضافته إلى نظام غذائي صحي ومتوازن؛ حيث إنَّه يحتوي على سعرات حرارية قليلة، بالإضافة إلى كمية جيّدة من الألياف، التي تساعد على التحكم بالشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء، وذلك عن طريق إبطاء معدل إفراغ المعدة، وزيادة الوقت المستغرق في الهضم.

مشروب الزنجبيل والقرفة لحرق الدهون

مشروب الزنجبيل والقرفة هو وصفة تقليدية قديمة مثبتة الفعالية وخصوصاً لتنحيف الأرداف والفخذين والبطن.

المكونات:

-نصف ملعقة صغيرة من القرفة

-قطعة صغيرة من الزنجبيل

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طريقة التحضير:

اسكبي القرفة في وعاء لتر ونصف من الماء وأضيفي إليه جذور الزنجبيل مقطعة إلى قطع. اتركي المزيج يغلي ثم خففي الحرارة واتركيه يغلي مدة 15 دقيقة أخرى وبعد مضي هذا الوقت انزليه عن النار واتركيه يبرد، واشربيه خلال النهار(على الأقل لتر واحد في اليوم).

فوائد الزنجبيل

مضاد فعال للالتهابات: مفعوله قوي على الألهم والتهابات الروماتيزم.

مضاد للأكسدة: ينقي وينظف الجسم من الجذور الحرة.

مضاد للسرطان: بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة فإنه يحارب السرطان.

مضاد للكوليسترول: ويمنع السمنة وأمراض القلب أيضاً، كما أنه يخفض ضغط الدم.

فوائد القرفة :

على الرّغم من أن القرفة غالباً ما تُستخدم في أغراض الطهي وعلاج لبعض الأمراض، إلا أنه ثبت علمياً أن لها فوائد عظيمة وفعالية كبيرة في تنحيف الجسم.



-يساعد القرفة على التحكّم بمستوى الأنسولين بالدم، وتعمل على تثبيته بمستويات جيدة وطبيعية بالجسم؛ حيث إنّ المحافظة على مستوى الأنسولين بمستوياته الطبيعية في الجسم تلعب دوراً مهمّاً في تخسيس الوزن وتحسين صحة الجسم.

- تخفّض معدل السكر بالدم؛ حيث إنّ ارتفاع معدل السكر بالدم من خلال تناول الطعام ينتج عنه إكساب الجسم المزيد من الوزن، لذلك فإن القرفة تتحكّم وتسيطر على مستويات السكر وتساعد على استقراره، بالإضافة لقدرتها على تحفيز الخلايا للاستفادة من الأنسولين، وتساعد الخلايا على التخلص من السكر الزائد.

شاهدي فيديو تحضير خليط الزنحبيل والقرفة: