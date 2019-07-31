شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال على مثبطات الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية أنه تم وصف عقاقير منع الشهية لواحد من بين 34 مواطنا على مدى 10 أشهر الماضية 90% منهم من النساء .



وأظهرت الأرقام أنه تم وصف عقاقير مثبطات الشهية لحوالي 16ر1 مليون مواطن أو 2ر2% من المجموع الكلي للسكان، كان نصيب الأشخاص في سن الثلاثينات من أعمارهم ما يصل إلى 3ر30% من مجموع هذه العقاقير.

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فقدان الشهية



ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) عن الوزارة إنه من المستحسن تناول دواء فقدان الشهية بمفرده لأسباب تتعلق بالسلامة، ولكن تم وصف أكثر من عقار لنسبة 10% من 16ر1 مليون مواطن، وينصح أيضًا بعدم تناول الدواء لأكثر من 4 أسابيع، ولكن 30% تناولوا الدواء لفترات أطول، وهو ما يمكن أن يترك آثارا جانبية مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب الخطيرة.