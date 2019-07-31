شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب أن تدرج فى النظام الغذائى منخفض الكولسترول.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم إلى بعض الكولسترول لكي يعمل بشكل صحيح، ولكن إذا كان لديك الكثير في الدم، يمكن أن يلتصق بجدران الشرايين مما يتسبب فى ضيقها أو حتى سدها، مما قد يضعك في خطر لمرض الشريان التاجي وأمراض القلب الأخرى.

كيف يمكنني خفض الكولسترول في الدم

تتضمن تغييرات نمط الحياة الصحية للقلب اتباع نظام غذائي لخفض نسبة الكولسترول في الدم لديك من خلال النصائح التالية:

اختيار الدهون الصحية:

يجب الحد من كل من الدهون الغذاية والدهون المشبعة، بنسبة لا تتجاوز من 25 إلى 35 % من السعرات الحرارية اليومية من الدهون الغذائية، وأقل من 7 % من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة، الدهون المشبعة هي سمنة سيئة لأنها ترفع مستوى (الكوليسترول السيئ) أكثر من أي شيء آخر في نظامك الغذائي.

الابتعاد عن الدهون غير المشبعة:

الدهون غير المشبعة توجد في الغالب في الأطعمة المصنوعة من الزيوت والدهون المهدرجة، يمكن استبدال هذه الدهون السيئة، بالدهون الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والزيوت غير المشبعة مثل زيوت الكانولا والزيتون والزعفران.

الحد من الأطعمة التي تحتوي على الكولسترول:

إذا كنت تحاول خفض نسبة الكولسترول في الدم، فيجب أن تتناول أقل من 200 ملج من الكولسترول في اليوم، وتجده فى الأطعمة ذات الأصل الحيواني، مثل الكبد واللحوم الأخرى، صفار البيض، الجمبرى ، ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

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اطعمة منخفضة الكولسترول

تناول الكثير من الألياف القابلة للذوبان:

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان تساعد في منع الجهاز الهضمي من امتصاص الكوليسترول: وتشمل هذه الأطعمة:

الحبوب الكاملة الحبوب مثل الشوفان ونخالة الشوفان.

الفواكه مثل التفاح والموز والبرتقال والكمثرى والخوخ.

البقوليات مثل العدس والحمص واللوبيا.

تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3:

قد تساعد في رفع مستوى الكولسترول الجيد فى جسمك مما يحميك من جلطات الدم والالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.