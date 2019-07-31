الحياة الجنسية خلال شهور الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 03:32 مساءً - يلاحظ أن 75% من السيدات الحوامل تنقص لديهن الرغبة في اللقاءات الزوجية أثناء الفترة الأخيرة من الحمل، نظراً للحالة النفسية والتغيرات التي تحدث لجسد الحامل. عن أسباب أخرى لتبدل الحياة الجنسية خلال الحمل من شهر لآخر، يحدّثكِ الدكتور «بهاء حماد» أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة.

هل من ضرر في العلاقة الجنسية على الحمل؟

لا خوف على الحمل من ممارسة الجنس، إذ أثبتت الدراسات أنه لا مانع أو ضرر في ذلك، في حين شكك البعض بأن الجماع الذي ينتهي بنشوة بسبب تقلصات رحمية أو أن مادة البروستاجلاندين المتوفرة بالمني لها دور سلبي على عنق الرحم. ويوضح الدكتور « بهاء حماد» أنّ الرغبة الجنسية لا تتبدل كثيراً أثناء الحمل، وما ينقص هو عدد مرات العلاقات الجنسية أثناء الفترة الأخيرة من الحمل عند 75% من السيدات.

يلاحظ أن الانعكاسات النفسية للحامل تؤثر على الحياة الجنسية أثناء الحمل، فقد تصاب السيدة بإحباط نفسي نتيجة التغيرات التي تظهر على جسدها، ويصعب تقبلها من ناحيتها أو من قبل زوجها، إضافة إلى قلقها من تطور حملها والمشاكل الصحية التي تترافق معها، مما يسبب إحباطاً جنسياً.

العلاقة الجنسية خلال الأشهر التسعة

الأشهر الأولى

في الأشهر الأولى، تسيطر على الحامل مشاعر فريدة من نوعها، تشعر وكأن حملها أشبه بمغامرة جديدة، مع تغيرات جسمية وأفكار عديدة مقلقة تدور برأسها، تكمن حول تناقص الرغبة الجنسية بمعدل 20%، كما تزداد رغبتها في البحث عن الحماية من شخص ما قد يكون زوجها، فيتزايد ترابطها به، وقد يكون أهلها فتبتعد عن زوجها.

الثلث الثاني من الحمل

الثلث الثاني من الحمل فرصتك لتقوية الروابط الزوجية، في هذه الأشهر تتقبل المرأة حملها، ويبدأ الزوج في التفاعل معها، فيلامس بطنها ويشعر بأن ابنه يسكن داخلها فتقوى الروابط وتتحسن العلاقة الجنسية بعد تناقصها في الأشهر الأولى.

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في هذه المرحلة تتأقلم المرأة مع جسمها، تفتخر بما تحمله وتتزايد ثقتها بنفسها، وفي المقابل يزداد تعلق الرجل بما تحمله زوجته، وكلها عوامل تغذي الرغبة الجنسية.

الشهر الثامن

خلال الشهر الثامن تصل الرغبة إلى قمتها، حيث لا يوجد أي مانع من متابعة الحياة الجنسية، وإن تناقص عدد مرات اللقاء الجنسي، نظراً لانشغال الزوجين بالتحضير للمولود الجديد والمصاعب الجنسية الناتجة عن حجم البطن. وأحياناً يخاف الزوج من إيذاء الجنين فتتناقص رغبته، إضافة لقلة مواضع الإثارة بجسد الحامل التي يكبر بطنها، ويتشقق وتتورم أرجلها وينتفخ وجهها، كما أن الزوج في هذا الشهر يعيش فترة حرجة، سيصبح أباً، مما يؤثر سلباً على حياته الجنسية.

الشهر الأخير

في الشهر التاسع يصعب الجماع وتقل الرغبة من الطرفين. نعم، فهو شهر الانتظار والتوتر، يصبح الجماع صعباً، وتقل الرغبة وإن كانت العلاقات الجنسية النادرة غنية بالمشاعر والرقة المتناهية.

متى أمتنع عن الجماع ومن يقرر الأمر؟

في جميع حالات التهديد بالإجهاض.

في حالات النزف غير الطبيعية.

في حالات تمزق جيب المياه وسيلان السائل الأمينوسي المحيط بالجنين.

في حالات وجود الإنتانات المهبلية أو البولية عند الرجل، مثل حالة العقبولة التناسلية، وهي طفح جلدي أو حبوب تظهر حول أشفار الفرج، وقد يظهر حول الفم بعد المرور بدور من الحرارة المرتفعة.

الطبيب هو الذي يقرر الامتناع عن ممارسة الجماع. فإن كان الحمل طبيعياً ولا تعاني المرأة من أي مشاكل، ولن يؤثر الجماع على الحمل، فلا حرج من ممارسة العلاقة بصورة طبيعية.، كما يختلف الأمر إذا كانت الحامل تعاني مرضاً معيناً، أو تعرضت للإجهاض من قبل، وحذر الطبيب من ممارسة العلاقة، هنا يجب الامتناع فوراً، وذلك حرصاً على صحة الأم والجنين معاً.