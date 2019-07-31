أسباب كلف الحمل وطرق علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 03:32 مساءً - يتغير لون جلد الحامل أثناء الحمل، مما يجعلها في حالة ذعر من بقائه إلى ما بعد الولادة. الدكتورة «هند مأمون» خبيرة الطب البديل تصف هذا العارض بأنّه تغير في الهرمونات أثناء الحمل، خاصّة الأستروجين، ما يسبب تصبغاً شديداً، يؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الوجه، وتحديداً على الجبهة، الخدين وحول الفم، كما تكشف لكِ الطرق الصحيحة لعلاج كلف الجلد أثناء الحمل دون اللجوء إلى أي مواد كيميائية ضارة أو إلى أشعة الليزر.

تأثير الهرمونات

الهرمونات المنشطة للخلايا الصباغية MSH، هي مجموعة من الهرمونات التي أنشأتها الغدة النخامية تحت المهاد والجلد استجابة لضوء الأشعة ما فوق البنفسجية، أي ضوء الشمس. تؤدي إلى إنتاج صبغة واقية تسمى الميلانين، تحمي خلايا الجلد من تلف الحمض النووي، مثل السرطان. أمّا الخلل في هذه الهرمونات، هو عامل رئيسي في تسبب كلف الحمل. إذا كانت الهرمونات لديك غير متوازنة بالفعل قبل الحمل، سواء كان لديك أعراض ملحوظة أم لا، فمن المحتمل أن تكون لديك أعراض عدم التوازن الهرموني أثناء الحمل.

الوقاية من كلف الحمل

توازن الهرمونات

الصحة هي الأفضل قبل الحمل والتأكد من توازن الهرمونات.

نظام غذائي مثالي للحمل

يحتاج جسمك إلى اللبنات الأساسية المناسبة لتغذية طفلك وإنتاج الهرمون الذي يحتاجه.

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احصلي على الكثير من التغذية الجيدة من اللحوم، البيض، الخضراوات، الفواكه العضوية والدهون الصحية، مثل زيت جوز الهند، الزبدة والأفوكادو، فالجسم يحتاج إلى دهون مشبعة وغير مشبعة أحادية لتعمل على النحو الأمثل، خاصة لإنتاج الهرمونات. أيضاً، امتنعي عن تناول السكر والسكريات الطبيعية.

تحقيق التوازن بين أوميغا الخاص بك باستخدام الزيوت النباتية غير المشبعة المتعددة، مثل الكانولا، والتي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية.

تجنبي مستويات عالية من الدهون غير المشبعة عن طريق تناول وجبات مطهية في المنزل قدر الإمكان.

استخدمي الدهون الصحية، مثل الزبدة، زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

تناولي المأكولات البحرية الآمنة أو السمك مرّتين في الأسبوع على الأقل. إذا كنت ممن لا يحبذن تناول الأسماك، أضيفي زيت كبد سمك القد الخام إلى أطباقكِ.

تجنبي السموم في العناصر اليومية، مثل مواد التنظيف، مستحضرات التجميل، الأثاث والبلاستيك، كذلك السموم في المبيدات التي تمنع جسمك من إنتاج الهرمونات من تلقاء نفسه.

قومي بتبديل منتجات التنظيف التقليدية للعلامات التجارية محلية الصنع أو الطبيعية بدون اضطرابات الغدد الصماء .

. استبدلي الشامبو التقليدي وغسل الجسم ببديل أكثر أماناً.

تجنبي استخدام البلاستيك واستبدليه بالزجاج، كحاويات من الزجاج لتخزين الأطعمة.

علاجات لتفتيح البقع الداكنة وكلف الحمل

عصير الليمون

يساعد على إزالة الطبقة العليا من البشرة الداكنة المصطبغة. امزجي نصف عصير ليمون ونصف بيروكسيد الهيدروجين في زجاجة رذاذ. رشي على وجهك عدة مرات في اليوم. يمكنك أيضاً استبدال بيروكسيد الهيدروجين بعصير الخيار.

حليب الكركم

يحمي الجلد من أضرار الأشعة ما فوق البنفسجية. اخلطي الكركم والحليب الخام لصنع عجينة. يتم تطبيقها على البقع الداكنة وتترك لمدة 10 دقائق قبل الغسيل. يمكنك أيضاً شرب حليب الكركم، مما يساعد بشرتك من الداخل إلى الخارج.

حليب الفجل

يساعد الفجل أيضاً في إزالة بقع البشرة الداكنة. خذي بضع بوصات من جذر الفجل، ضعيها في نصف كوب من الماء. يمزج ويصفى في الزجاج. اخلطي 2 تيرابايت من عصير الفجل مع 2 تيرابايت من الحليب الخام ووزعي المزيج على الوجه قبل 10 دقائق من الاستحمام أو الغسيل.