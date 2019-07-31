نقص الانتباه وفرط الحركة.. 5 طرق للعلاج

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمصر، من المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة، وعلى رأسها ضعف الأداء المدرسي وما يصاحب ذلك من التعرض للعقاب أو النقد الدائم والإحباط وفقدان الثقة بالنفس، وصعوبة التواصل مع زملائهم ومع الأكبر منهم سنا.

ويعتبر اضطراب نقص الانتباه أكثر الاضطرابات تشخيصا بين الأطفال، وغالبا ما يكون مصحوبا بأعراض فرط الحركة عند الأطفال، لذلك يعرف بأنه "اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة".

وقد يـظهر الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة جانبا واحدا فقط من الاضطراب، لكننا غالبا ما نستطيع ملاحظة وجود الارتباط بين اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

وشدد سليمان على أن الاستشارة الطبية المبكرة مهمة جدا لأن التدخل المبكر يساعد الطفل كثيرا.

Advertisements

وعن العلاج رأى سليمان أن هناك عدة خطوط متوازية للتعامل مع مريض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة كالتالي:

1- العلاج السلوكي بتعزيز السلوكيات المطلوبة والقضاء تدريجيا على السلوكيات غير المرغوب فيها.

2- العلاج العائلي.

3- العلاج باستخدام مجموعات الدعم.

4- التدريب على اكتساب المهارات.

5- العلاج الدوائي بأدوية منشطة للمخ والأدوية المهدئة.