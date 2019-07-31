فوائد لا تحصى للفول الحراتي تعرف عليها

يعد الفول الحراتي من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأمراض، حيث إنه يحتوي على فيتامين ب والبوتاسيوم والنحاس والمغنسيوم، وغيرها من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم.



وبحسب تقارير أجنبية، فإن فوائد "الفول الحراتي" لا تحصى، وأبرزها:



١: يحتوى الفول الحراتي على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات وتصلب الشرايين، نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

2: تناول الفول الحراتي يعمل على الوقاية من فقر الدم نظرا لما يحتويه من نسبة كبيرة من الحديد وبعض الفيتامينات الأخرى.

3: يحتوي الفول الحراتي على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز العصبي وتحميه من الاضطرابات ونقص الانتباه.

4: يحافظ على صحة العظام والعضلات ويحميها من الكسور والتهاب المفاصل.

5: يحتوى الفول الحراتي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتحميه من الاضطرابات وعسر الهضم، كما أنه يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية خصوصا سرطان القولون.

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