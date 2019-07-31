شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد السبكى يؤكد: حالة "بندر" من أكثر الحالات الصعبة التى قابلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة فى حديثه لـ"الخليج 365" عن أكثر الحالات النادرة التى قابلها.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى أن من أكثر الحالات التى واجه بها تحديا كانت حالة "بندر" فقد كان نوعا من الحالات التى احتاجت إلى خبرة كبيرة وثقة، والحمد لله استطعنا التغلب على جميع الصعوبات فى تلك الحالة وحققت نجاحا باهرا.

ويتحدث المريض "بندر" عن حالته قائلا: أنتمى إلى المملكة العربية السعودية وبدأت حكايتى مع السمنة عندما كنت صغيرا، وكلما زاد العمر زاد إدراكى بخطورة السمنة على صحتى، وكنت أمارس الرياضة وكان وزنى ينقص وبمجرد إيقاف الرياضة يعود وزنى من جديد.

ويتابع: سمعت كثيرا على جراحة تكميم المعدة على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعى، وقرأت عنها كثيرا وعلمت أنها عملية بسيطة تتم بالمنظار بفتحة سنتيمتر فقررت إجراءها عند جراح شهير فى الأردن، هذا كان من ثلاث سنوات، وبعد أن ذهبت للأردن، وبعد أن قمت بأخذ التخدير فوجئت بأنهم عند إفاقتى يخبروننى بأننى لم أقم بإجراء العملية نظراً لوجود التصاقات شديدة، وبعدها شعرت باليأس ورجعت أكل أكثر من الأول فزاد وزنى، وسبب لى آلاما كبيرة فى الظهر، ولم أستطع العيش على هذا الوضع، ووجدت طبيبة فى دبى لديها تقنيات حديثة فى إنقاص الوزن فسافرت إلى دبى، واختارت لى أحد التقنيات الحديثة فى إنقاص الوزن وبعد انتهاء العملية قالت لى إننى ليس لدي التصاقات لكن المشكلة أننى ليس لدى حجاب حاجز وأن القولون حل مكانه، وقالت لى إننى لدى مشكلة أخرى أن الأمعاء الدقيقة طولها لا يزيد عن 3 أمتار، وفاجأتنى بأنها لم تستطع إجراء العملية لهذين السببين السالف ذكرهما ما زاد احباطى.



4 أسباب جعلت حالة بندر من أصعب الحالات

وأثناء تواجدى فى المستشفى فى دبى وأنا أقلب بإحدى القنوات وجدت الدكتور أحمد السبكى فى وجهى وانا كنت قد سمعت عنه من صديق لى لكننى لم أنجح فى التواصل معه، فحاولت التواصل معه مرة أخرى وبالفعل نجحت فى التواصل معه وأرسلت له تفاصيل لحالتى، وبعدها توجهت إلى مصر وزرته فى العيادة وقال لى إنه بإمكانه إجراء العملية لكن بفتح البطن 6 سم لأننى لا أستطيع إجراءها بالمنظار، وبعدها أخدت 4 أو 5 أشهر كنت أفكر فيها حتى قررت، واستطاع الدكتور أحمد السبكى إجراء العملية وهى عملية التحويل المصغر للمعدة لأنه وجدها الأنسب لحالتى لأنها تحمى من الإصابة بالسكر، وكان لدى التصاقات شديدة، وخرجت من العملية بكامل صحتي والحمد لله وحققت حلم حياتى فى إنقاص وزنى، ووصلت للوزن المثالى.



6 إجراءات تم اتخاذها فى حالة بندر أدت إلى نجاحها

وفى النهاية عقب الدكتور أحمد السبكي على حالة المريض "بندر"، مؤكدا أن الحكم على حالته لم يكن سهلا، والجراحون الذين حاولوا إجراء العملية له كانوا جراحين كبار، لكن اتعرض على العديد من حالات إعادة جراحات السمنة والحمد لله تمارسنا كثيرا فى مثل تلك العمليات وكان لدى ثقة فى الله فى أننا نستطيع إجراء العملية له وتحقيق النتيجة التى تمناها وهى وصوله إلى الوزن المثالى، كما تم اكتشاف أنه ليس لديه أى مشكلة فى الحجاب الحاجز وكانت مجرد التصاقات فقط وتم إجراء العملية بنجاح ووصل إلى الوزن المثالى.

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الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر

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