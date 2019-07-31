شكرا لقرائتكم خبر عن لاصقة طبية في حجم «عود ثقاب» للوقاية من الإيدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «ميرك» العالمية لإنتاج الأدوية الحيوية، عن توصلها للاصقة طبية فعاليتها تمتد لقرابة العام الكامل للوقاية الدوائية من «الإيدز» لتبشر بنهاية عصر الحبوب اليومية، ولا تختلف طريقة عمل هذه اللاصقة عن اللاصقة المخصصة لمنع الحمل التي تفضلها الكثير من النساء، ويصل حجم اللاصقة حجم عود ثقاب وتزرع تحت الجلد.

وأعلنت الشركة مؤخرا عن نتائج المرحلة الأولى من التجارب، التي أجريت على 12 رجلا على مدى 12 أسبوعا فقط، حيث أكدت فعالية وكفاءة زراعة هذه اللاصقة في إيصال جرعات الدواء اللازمة للوقاية من الإيدز دون آثار جانبية.

من جهته، أعرب أنتونى إس فوسى، مدير المعهد الوطني للحساسية، الذي شارك في التجارب الأولية على اللاصقة، عن تفاؤله الحذر، قائلا: «إن اتضح أن اللاصقة تعمل على توصيل الجرعة الدوائية المطلوبة بشكل فعال لمدة عام، فذلك سيُحدث تغيرات بارزة في الحقل الطبي».