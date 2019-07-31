صديقة رئيس وزراء بريطانيا الجديد تضطر للاستعانة بخبرات سامانثا كاميرون

اضطرتْ كاري سيموندز، صديقة رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، للاستعانة بخبرات سامانثا كاميرون، زوجة رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، لكي تعرف منها المزيد عن طبيعة الحياة والعيش في مقرّ الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء.

ومعروفٌ أنَّ سامانثا عاشت في شارع دونينغ لمدة 6 أعوام حتى مغادرة زوجها المنصب في العام 2016، ولهذا فهي مُلمّةٌ بكثيرٍ من التفاصيل عن طبيعة الحياة هناك، ويقالُ وفقًا لمصادر، أنَّ كاري تواصلت مع سامانثا من أجل طلب بعض النصائح منها لما هو قادم.

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ونقلتْ بعضُ التقارير عن صديقةٍ مقرّبةٍ من كاري قولها: "تُقدّم سامانثا كاميرون النصائح لكاري بخصوص طبيعة الحياة في 10 شارع دونينغ، فهناك علاقة صداقة تجمع بينهما وتود مساعدتها"، حيث انتقلت كاري برفقة بوريس جونسون، إلى سكنهما الجديد يوم أمس، وهو عبارة عن شقة بها 4 غرف نوم، بعدما كانا يعيشان في السابق بشقة كاري في كامبرويل، جنوب لندن.

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