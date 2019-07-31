شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر... كيفية التحكم فى مستوى السكر بنظام منخفض الكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر فهم كيفية إدارة مستويات السكر فى الدم من خلال اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات، مما سيساعد على خفض مستويات السكر فى الدم.

خفض استهلاك الكربوهيدرات وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" يمكن أن يساعد فى الحفاظ على استقرار نسبة الجلوكوز فى الدم، أيضا سيساعد فى منع التأثيرات الأخرى لمرض السكر، مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك قد يحمل النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات بعض المخاطر، مثل افتقاره إلى بعض الفيتامينات والمعادن.

لا توجد نصائح خاصة لكيفية تناول الكربوهيدرات وبأى كمية، لأن أى شخص يحتاج إلى الكربوهيدرات ولكن هذا يتوقف على مستوى أنشطته، ووزنه ، وفى النهاية بناءً على نصيحة الطبيب أو اختصاصى التغذية.

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النظام منخفض الكربوهيدرات يحتوى على 130 جرامًا (أو أقل من ذلك) من الكربوهيدرات، بينما يحتوى النظام الغذائى العادى للكربوهيدرات على 130 إلى 225 جرامًا من الكربوهيدرات.



مرضى السكر

كيف تؤثر الكربوهيدرات على مرض السكر

يمكن أن تكون الوجبات منخفضة الكربوهيدرات واحدة من أكثر الطرق فاعلية لإدارة مرض السكر، وخاصة لأولئك الذين يرغبون فى تجنب الأدوية.

الكربوهيدرات أو الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات تزيد من نسبة السكر فى الدم، وفى مثل هذه الحالات يمكن أن يبقى الجلوكوز فى الدم للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين لعدة ساعات بعد الوجبات.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول لا ينتجون ما يكفى من الأنسولين، وقد يزيدون أيضًا من نسبة الجلوكوز فى الدم بسبب ارتفاع الكربوهيدرات، لذلك يمكن أن يساعد النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع الأول والنوع الثاني.