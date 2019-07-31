فتاة أسترالية تتعرض لموقف مفزع بسبب طائر داخل الملاهي

تعرَّضت فتاة إلى موقف مفزع، خلال ركوبها إحدى ألعاب الملاهي، في أستراليا، حيث كانت اللعبة تتحرك بسرعة 115 كم في الساعة.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مقطع فيديو، يظهر لحظة ارتطام طائرة بوجه الفتاة، خلال ركوبها اللعبة المتحركة، التي كانت تسير بسرعة كبيرة.

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وتقول الصحيفة، "إن الفتاة ظلت تصرخ، بعد تعرضها لهذا الموقف المفزع، داخل الملاهي، بينما لم يتفلت لها صديقها في البداية، لكنه أصيب بالدهشة، بعدما شاهد الموقف".

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ولفتت الصحيفة، إلى أن الفتاة كانت محظوظة، واستطاعت النجاة، من الحادث خلال ركوبها إحدى الألعاب في الملاهي، بينما حقق الفيديو، الذي رصد الموقف، أكثر من 109 ألاف مشاهدة، وأكثر من 1300 تعليق، منذ نشره، الأحد.

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