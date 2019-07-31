شكرا لقرائتكم خبر عن لو عامل جراحة لإزالة المرارة.. ما هو النظام الغذائى المسموح تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرارة هو العضو الذى يقوم بجمع الصفراء المنتجة فى الكبد ويطلقها فى الجهاز الهضمى بعد أن تناول الطعام.

ووفقًا لتقرير موقع "Everyday Health" فتساعد الصفراء على تحطيم الدهون، وبعد إزالة المرارة من المريض توجد الصفراء باستمرار فى الأمعاء.

وقد يجد بعض المرضى أن هذا يمنعهم من هضم الأطعمة الدهنية، على الرغم من أنه من الشائع أن يتكيف الجسم ويصبح أفضل فى هضم الأطعمة الدهنية مع مرور الوقت، ولكن تناول كميات كبيرة من الدهون بعد جراحة المرارة يجعل العديد من المرضى يشعرون بالغازات والانتفاخ، ولكن كمية الدهون التى يمكن أن يتحملها الجسم فى وقت واحد تختلف بشكل كبير بين المرضى.

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إزالة المرارة

ونظرًا لتفاوت المتطلبات بشكل كبير حسب الشخص، لا يوجد نظام غذائى محدد لجراحة ما بعد المرارة، ومع ذلك يُنصح المرضى بتناول وجبات صغيرة متكررة قليلة الدهون مع زيادة بطيئة فى الألياف لمنع الإمساك والتشنج.

عند البقاء فى المستشفى للتعافى من جراحة المرارة تتم مساعدة المرضى على الانتقال من اتباع نظام غذائى سائل إلى المواد الصلبة، وعند الشفاء فى المنزل، يجب على المرضى تناول سوائل صافية مثل الشوربة والجيلاتين قبل إدخال المواد الصلبة ببطء.

يصعب على المرضى هضم الدهون لأن المرارة لم تعد تتحكم فى إطلاق الصفراء فى الأمعاء، حتى يتم ضبط الجسم لأنه يمكن أن يسبب تناول الأطعمة الدهنية الانتفاخ والإسهال والغازات.