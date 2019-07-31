شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من تورم فى القدمين.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان أسلوب حياتك وعملك يتطلب الكثير من المشى أو الوقوف، فيجب أن تكون مستعدًا لتجربة تورم الكاحلين والقدمين.

فى بعض الأحيان يمكن أن يحدث تورم فى الكاحلين والقدمين بسبب تراكم السوائل الزائدة فى الجسم، وفى بعض الأحيان بسبب أمراض القلب أو اختلال وظائف الكلى والكبد، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يمكن أن يؤدى الحمل والتهاب المفاصل والسمنة أيضًا إلى تورم فى الكاحلين والقدمين.



اسباب تورم القدمين اسباب تورم القدمين

قائمة الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى حدوث التورممضاعفات الحمل

يعتبر تورم الكاحلين والقدمين أمر شائع أثناء الحمل، ولكن قد يشير التورم الزائد إلى وجود مشكلة خطيرة، مثل تسمم الحمل الذى يسبب حالة صحية حادة تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، والذى يضر أيضًا بصحة الطفل والأم.

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العدوى

يمكن أن يكون تورم القدمين أو الكاحل أحد المضاعفات، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض السكر أو لديك مشكلة عصبية، أو عندما ترتدى أحذية غير مناسبة لفترة طويلة، مما يسبب الضغط ويؤدى إلى قرحة غير مؤلمة وغير قابلة للشفاء.



تومر القدمين تومر القدمين

الجلطات الدموية

عندما تتشكل جلطات الدم فى الأوردة، يمكنهم إيقاف تدفق الدم إلى الأجزاء الأساسية من الجسم مثل الساقين والقلب مما يؤدى إلى تضخم القدمين.

أمراض القلب أو الكلى

يعتقد الخبراء أن تورم فى الكاحلين خاصة فى وقت متأخر من المساء، فهو من أعراض احتفاظ الملح والماء الذى يحدث عندما لا يعمل الجانب الأيمن من القلب بشكل صحيح، عندما يكون هناك أيضا خلل فى الكلى، يبقى السائل فى الجسم مما يؤدى إلى تضخم القدم والكاحل.