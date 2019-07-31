شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى فوائد كرة القدم على صحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة القدم من أشهر أنواع الرياضات التى يفضلها الكثيرون سواء ممارستها أو مشاهدة المباريات، خصوصا الرجال، وبعيدا عن ذلك فأثبتت الدراسات والأبحاث أن لكرة القدم فوائد صحية عديدة للجسم والحالة النفسية، لذلك ينصح الأمهات بتشجيع أبنائهن على ممارسة كرة القدم فى سن صغيرة. ووفقا لما ذكره موقع activekids فإن فوائد ممارسة كرة القدم هى:



كرة القدم

1: ممارسة كرة القدم تعمل على زيادة اللياقة البدنية وتساعد على رشاقة الجسم وحمايته من السمنة.

2: تحافظ على مرونة العضلات وزيادة قوتها وخصوصا عضلات الساقين.

3: تعزز صحة القلب وتعمل على تحسين معدل ضخ الدم للقلب، وحمايته من تصلب الشرايين.

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4: يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل.

5: يعزز صحة الجسم ويحميه من الإصابة بالأمراض المزمنة، ويعتبر أبرزها مرض السكر والضغط.

6: يحد من الضغط النفسى والعصبى ويزيد من الشعور بالسعادة ويعالج الاكتئاب.

7: يساعد الطفل على تكوين العلاقات ويعزز ثقته بنفسه ويحميه من الاضطرابات النفسية.

8: ممارسة كرة القدم تعزز صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والنشاط.