شكرا لقرائتكم خبر عن عندك مشكلة فى الهضم أو هتعمل عملية.. اعرف النظام الغذائى السائل الأنسب لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تؤكل فى نظام غذائي سائل واضح، ولكن هناك ثلاثة خيارات هي الماء والمرق والجيلاتين الصافي، وللحصول على نظام غذائي سائل واضح، يجب هضم الطعام بسهولة حتى لا يترك أي بقايا غير مهضومة في الأمعاء.

يصف الأطباء عادة الوجبات الغذائية السائلة الصافية قبل الإجراءات والاختبارات والعمليات الجراحية التي تتطلب عدم وجود طعام في المعدة أو الأمعاء.



نظام غذائى سائل

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يمكن أيضًا وصف الأنظمة الغذائية السائلة الصافية وفقا لتقرير موقع " reference " للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال، كما أن اتباع نظام غذائي سائل واضح يساعد الشخص على الحفاظ على الترطيب الكافي وقد يزيد من طاقة الشخص.

من الأمثلة على الطعام الذي يمكن للشخص تناوله أيضا أثناء اتباع نظام غذائي سائل واضح، المياه العادية أو الغازية أو المنكهة، والمشروبات الرياضية، وعصائر الفاكهة بدون لب، أو شاي عادي أو قهوة أو مشروبات بنكهة الفاكهة ، أو مشروبات غازية بما في ذلك الصودا.

يُسمح أيضًا بالعسل والسكر وعصير الطماطم المصفى، أو عصير الخضراوات، والحلوى الصلبة مثل الليمون والنعناع.