شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نقص الكولاجين ممكن يعمل إيه فى صحتك وبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكولاجين واحدا من أهم أنواع البروتين الموجود فى الجسم، والذى يحافظ على الصحة ويحد من خطر الإصابة بالأمراض، كما أنه يعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة، وحسب ما ذكره موقع powerofpositivity فإن نقص الكولاجين فى الجسم يسبب بعض المشاكل الصحية وهى:



نقص الكولاجين

1: أثبتت بعض الدراسات أن نقص الكولاجين فى الجسم يسبب انخفاض ضغط الدم، وألما شديدا فى الصدر والشعور بالتعب والإرهاق.

2: نقص الكولاجين يسبب التهابا شديدا فى المفاصل والعضلات ويزيد من خطر الإصابة بالهشاشة والكسر.

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3: يسبب نقص الكولاجين مشاكل عديدة فى البشرة ومنها التجاعيد وشحوب البشرة واسمرارها.

4: نقص الكولاجين يسبب تساقط الشعر وتلفه وجفافه، فالبروتين الموجود به يعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التلف.

5: نقص الكولاجين فى الجسم يؤثر على صحة الأسنان واللثة ويحميها من التسوس والالتهابات.

لذلك ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكولاجين لوقاية الجسم من مخاطر نقصه وتعزيز صحة البشرة والشعر، ومن أبرز الأطعمة التى تحتوى على الكولاجين هى "الخضراوات الورقية، الفراولة، المأكولات البحرية، الجزر، الطماطم، التوت، البطاطا".