شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعالج المغص والألم بطرق طبيعية.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغص من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض ومشاكل الجهاز الهضمى وقد يكون نتيجة سوء التغذية أو التسمم الغذائى، ووفقا لما ذكره موقع ecowatch فإن هناك بعض الطرق الطبيعية والأعشاب التى تساعد على علاج المغص وهى:

الينسون

يحتوى الينسون على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الالتهاب والمغص ، كما انه يسكن الألم ويساعد على الاسترخاء والهدوء.

البابونج



مغص

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البابونج من المشروبات الدافئة التى تساعد على علاج الالتهاب وتسكين الألم والمغص، لذلك ينصح بتناوله مرتين فى اليوم للحد من المغص الشديد.

الكمون

من الطرق الطبيعية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج المغص والالتهاب واضطرابات الجهاز الهضمى.

حبة البركة

تحتوى حبة البركة على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحد من المغص والألم وتعالج اضطرابات الجهاز الهضمى وتعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الفيروسات والعدوى.