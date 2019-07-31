وداعا المشارط.. 7 عمليات تستغني عن الجراحات نهائيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعيداً عن الجراحات والغرز والندوب، يأتي دور الأشعة التدخلية المعتمِدة على استخدام التقنيات الحديثة، في إجراء عمليات تعادل الجراحة التقليدية ولكن بأساليب أقل اقتحاماً لجسم الإنسان، ما جعلها تُسمَّى "العمليات غير الجراحية".



وقال الدكتور أحمد سامي، استشاري الأشعة التدخلية في مصر: "تتميز العمليات غير الجراحية بأنها لا تستخدم المشرط ولا الخيوط والتخدير الموضعي، حيث يتم استبدال بعض الجراحات الخطيرة بأساليب أكثر بساطة وبنسب نجاح مماثلة للجراحة المفتوحة أو أفضل"، مضيفاً أنها: "لا تسفر إلا عن قليل من المضاعفات، إذ يعود المريض إلى منزله بعد 4 ساعات فقط".

وذكر سامي: "لا تستدعي العمليات غير الجراحية فترة نقاهة طويلة، حيث تحتاج إلى راحة بأسبوع، ثم عودة تدريجية للعمل بعد 14 يوماً".



وحدّد أهم العمليات التي تُجرَى تحت إشراف الأشعة التدخلية ومن دون جراحة في الـ7 التالية:1- الانزلاق الغضروفي.

2- استخراج جلطات المخ.

3- سد الوحمات الدموية.

4- علاج الورم الليفي مع الاحتفاظ بالرحم.

5- تقليص حجم البروستاتا.

6- علاج أورام الكبد بالحقن والتردّد الحراري.

7- مداواة دوالي الخصية.

وأفاد سامي: "تساعد الأشعة التدخلية في تقليل مدة الإقامة بالمستشفى، كما تتيح الحدّ من المضاعفات المحتملة من بعض الجراحات الخطيرة، خصوصاً في المخ والجهاز العصبي".